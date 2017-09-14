Первое судно с углем из США прибыло в порт Южный

Кроме того, стало известно, сколько еще антрацита из США получит Украина в этом году.

В морском торговом порту «Южный» судно с 62 тыс. тонн энергетического угля из США ошвартовалось ночью 13-го сентября. Груз предназначен для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Согласно информации, уголь планируют разгрузить за трое суток.

Тем временем, замминистра энергетики и угольной промышленности Галина Карп заявила, что до конца года в Украину планируется осуществить поставки до 600 тысяч тонн угля из США.