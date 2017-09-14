Переселенцам разрешили получать выплаты через любые банки страны

Переселенцы смогут получать пенсии и социальные выплаты через любые банки, которые находятся на подконтрольной украинской власти территории, а не только через «Ощадбанк».

Доставкой пенсий и социальных выплат по месту проживания людям с инвалидностью первой группы будет заниматься также не «Ощадбанк», а «Укрпошта».

Такое решение было принято на недавнем заседании правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение в списке тех, которые были приняты без обсуждения.

ИА «Вчасно»