«Шахтер» одержал победу над «Наполи»

«Горняки» с минимальным преимуществом переиграли гостей из Неаполя и весьма удачно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов.



По статистическим показателям неаполитанцы переиграли «оранжево-черных» они больше били в створ ворот, да и ударов мимо цели было больше, 13 ударов в целом – 7 ударов в рамку, 6 мимо, но процент реализации оказался намного выше у дончан 5 ударов в створ – 2 из них оказались результативными. По угловым «Наполи» в сухую переподовал донецкую команду 11 – 0. Однако ни одна подача не принесла желаемого результата.

Подопечные Паулу Фонсеки сумели отличится быстрым голом на 15 минуте встречи, Ферррейра удачно отыграл на Тайсона, а бразилец левой ногой отправил круглого в угол ворот Пепе Рейны. Спустя 5 минут все тот же Тайсон мог увеличивать преимущество, но ему не удалось переиграть голкипера в ближнем бою. Во второй тайме «горняки» тоже не стали молчать и на 58 минуте записали второй гол на свой счет. Степаненко сместившись на левый фланг совершил подачу, испанский кипер «голубых» ошибся на выходе, а аргентинский нападающий его за такую оплошность наказал.

После второго мяча стало заметно, что силенок команде португальского наставника не хватает «Шахтер» подсел. Да и соперник не дремлет Маурицио Сарри сделал напрашивавшуюся замену, вместо Марека Хамшика вышел Дрис Мертенс, который буквально с колес внес оживляж в игру.

Если бы не бельгийский вингер возможно и взятия ворот Пятова не состоялось, именно он заработал на себе пенальти в эпизоде с грубейшим нарушением правил Тарасом Степаненко в собственной штрафной. Аркадиуш Милик спокойно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Начиная с 73 минуты поединка оборона украинской команды подвергалась серьезному давлению со стороны «партенопейцев», к счастью всей футбольной Украины атаки гостей не достигли свой цели во второй раз. Таким образом, «Шахтер» зарабатывает важнейшие три очка в свою копилку и наряду с «Манчестер Сити» на данный момент возглавляет группу F. Во втором туре «горняки» отправятся в гости к «Манчестер Сити», а команда Маурицио Сарри примет «Фейеноорд».

Шахтер — Наполи 2:1

Голы: Тайсон, 15, Феррейра, 58 — Милик (с пенальти), 72

Шахтер: Пятов — Срна, Ордец (Хочолава, 90+2), Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос (Коваленко, 77), Тайсон, Бернард — Феррейра (Дентиньо, 88)

Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям — Гамшик (Мертенс, 60), Диавара, Зьелински (Аллан, 67) — Кальехон, Милик, Инсинье

Предупреждения: Фред, Степаненко — Инсинье, Мертенс, Кулибали