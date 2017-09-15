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«Заря» проиграла первый матч Лиги Европы

Пятница, 15 сентября, 2017

Луганчане во второй раз кряду стартовали в групповом этапе Лиги Европы и могли одержать первую историческую победу в поединке против скромного шведского «Эстерсунда», но вновь проиграли.

Во Львове после относительно равного по игре первого тайма номинальные хозяева поля пропустили сразу после перерыва, а итоговый счет шведы установили на 4-й добавленной арбитром минуте — 0:2.

«Заря» проиграла самому слабому сопернику в группе J. К слову, в другом матче «Герта» и «Атлетик» Б. сыграли вничью 0:0.

В Киеве «Динамо» добыло волевую победу над албанским «Скендербеу». На НСК «Олимпийский» счет на 39-й минуте удалось открыть гостям и на перерыв динамовцы уходили под свист болельщиков. Второй тайм прошел под диктовку хозяев поля, что материализовалось в голы. На 47-й минуте Сидорчук счет сравнял, еще через три  минуты Мораес вывел свою команду вперед, а окончательный счет с одиннадцатиметровой отметки установил Мбокани — 3:1.

«Янг Бойз» и «Партизан» сыграли вничью 1:1, так что киевляне лидируют в группе В.

Из других результатов выделим выездное поражение «Астаны» от «Вильярреала» — 1:3, «сухие» ничьи в группе F московского «Локомотива» (в гостях с «Копенгагеном») и тираспольского «Шерифа» (в гостях с чешским клубом «Злин»), также на выезде белорусский БАТЭ сыграл вничью с «Црвеной Звездой» — 1:1 и лишь «Зенит» под руководством Манчини разгромил в Македонии «Вардар» — 5:0. Сенсационно завершилась встреча на Кипре «Аполлона» и «Лиона», где хозяева поля на 93-й минуте ушли от поражения — 1:1. В этой же группе Е итальянская «Аталанта» дома разгромила «Эвертон» — 3:0.



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