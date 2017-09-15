 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

НБУ рассчитывает получить транши от МВФ и Еврокомиссии до конца года

Пятница, 15 сентября, 2017

Замглавы украинского Нацбанка Олег Чурий заявил, что Украина ожидает получить до конца текущего года транши МВФ на $2 млрд и €600 млн от Еврокомиссии, сообщает УНИАН.

«Мы сохраняем наш прогноз увеличения золотовалютных резервов до конца года до уровня $20 млрд, сюда входит получение транша МВФ на сумму $2 млрд, также €600 млн — это средства от Еврокомиссии», — сказал Чурий на пресс-конференции.

Ранее замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила, что регулятор ожидает приезда оценочной миссии Международного валютного фонда (МВФ) во второй половине сентября.

Багнет



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования