НБУ рассчитывает получить транши от МВФ и Еврокомиссии до конца года

Замглавы украинского Нацбанка Олег Чурий заявил, что Украина ожидает получить до конца текущего года транши МВФ на $2 млрд и €600 млн от Еврокомиссии, сообщает УНИАН.

«Мы сохраняем наш прогноз увеличения золотовалютных резервов до конца года до уровня $20 млрд, сюда входит получение транша МВФ на сумму $2 млрд, также €600 млн — это средства от Еврокомиссии», — сказал Чурий на пресс-конференции.

Ранее замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила, что регулятор ожидает приезда оценочной миссии Международного валютного фонда (МВФ) во второй половине сентября.

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