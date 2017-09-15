Фронтовая Горловка: избили, забрали телефон, чтобы поменять его на две бутылки водки

В Никитовском районе задержали двух ранее судимых женщин и мужчину, которые ограбили своего знакомого.

Сначала компания злоумышленников распивала спиртное у него в гостях, но когда алкоголь закончился, а денег на очередную бутылку не нашлось, они решили ограбить товарища, чтобы продолжить «гуляния».

Под предлогом прогуляться и подышать свежим воздухомсобутыльники вышли из квартиры. По дороге одна из женщин ударила потерпевшего, затем подобрала кирпич и нанесла еще несколько ударов. Когда мужчина упал, избивать жертву начали втроем.

В итоге у потерпевшего похитили сумку и телефон, который подельники продали за 200 рублей и две бутылки водки.