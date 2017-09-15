«Доступное жилье»: в Украине приняли важное решение по недвижимости для переселенцев

В Украине правительственный комитет внес изменения в постановление №140 о порядке обеспечения внутренних переселенцев доступным жильем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цыбулько.

«Правительственный комитет одобрил изменения в постановление №140 от 11 февраля 2009 года о порядке обеспечения переселенцев доступным жильем. Закон №1954 не может реально заработать без этих изменений», – написала она.

Цибулько подчеркнула, что право на господдержку должны иметь не только те граждане, которые состоят на квартирном учете.

«Потому что возникает абсурдная ситуация, когда переселенцев отсылают становиться на квартирный учет по месту регистрации — в Донецк, Луганск, Горловку, Макеевку. Это — неподконтрольные Украине территории!» – написала советник министра.

Отметим, принятые изменения позволяют переселенцам участвовать в программе «Доступное жилье» при условии, что они не имеют недвижимости на подконтрольной Украине территории.

Закон №1954 предусматривает приобретение жилья внутренне перемещенными лицами и участниками АТО на условиях 50/50. Так, 50% суммы платит человек, а вторую половину — государство, или льготные ипотечные кредиты под 7% годовых. На данный момент документ не работает, так как пока нет механизмов его исполнения, а также не определены источники финансирования.

Обозреватель