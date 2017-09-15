Из «ДНР» Лутковской передали 19 заключенных

Из исправительных колоний, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, вывезли 19 заключенных, которые выразили желание отбывать дальнейшее наказание в украинских тюрьмах.

Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, перемещение этих граждан состоялось 14 сентября.

При этом указывается, что омбудсмен Валерия Лутковская лично встречала осужденных граждан.

В пресс-службе также отметили, что всего состоялось 9 таких перемещений, в результате чего из пенитенциарных учреждений, расположенных в ОРДЛО, перемещены 166 человек, а из Крыма — 12 заключенных.