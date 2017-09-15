Минимальная зарплата снова увеличится: когда «разбогатеют» украинцы и как это повлияет на экономику

Повышение «минималки» планируют с 1 января. Эксперты: бизнес вряд ли пострадает.

Украинское правительство озвучило, какой будет новый размер минимальной зарплаты — 3723 грн. «Сегодня» выяснила, когда ждать повышения доходов, и как оно повлияет на нашу экономику.

ВАРИАНТЫ. О том, что во время обсуждения бюджета на следующий год приоритетом будет повышение минимальной зарплаты, спикер ВР Андрей Парубий заявлял еще в начале сентября. А нардепы даже озвучивали желаемую цифру. «Мы обращаемся к Кабмину с инициативой поднять минимальную зарплату до уровня 4000 гривен», — подчеркнул на первом совещательном заседании парламента глава фракции БПП Артур Герасимов. Но во время «часа вопросов к правительству» министр соцполитики Андрей Рева немного остудил пыл Герасимова, отметив, что первым шагом после принятия пенсионной реформы будет увеличение минималки до 3764 грн. Он добавил, что после прошлогоднего повышения минимального заработка с 1600 до 3200 грн в стране стало больше людей, получающих «белую зарплату» — плательщиков единого соцвзноса стало на 400 тыс. больше.

Глава Минфина Александр Данилюк, в свою очередь, выступил с правками. По его словам, с 1 января 2018 года минималка составит 3723 грн: «Это реалистичные цифры. И можно гарантировать, что это может быть реализовано без риска для финансовой системы». Отметим, повышение минимальной зарплаты на 523 грн было прописано в бюджетной резолюции на ближайшие три года, которую приняли еще в июне. В ней говорится, что в 2019 году минималка подрастет до 4173 грн, а в 2020 году — и вовсе составит 4425 грн.

БИЗНЕС И ЦЕНЫ. По словам экспертов, народ не сильно разгуляется на такую «надбавку». Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что очередное повышение минималки вряд ли отразится на украинском бизнесе и загонит его в тень. «Те, кто платил до этого «по-белому», продолжат и дальше платить. Тот, кто работал в тени, тоже никак не отреагируют на новую цифру. Это повышение, если сравнивать с прошлогодним, не такое значительное и вряд ли даст какой-то серьезный негативный эффект для предпринимателей. Но, безусловно, нужно учитывать составляющую инфляции», — добавляет эксперт. Коллегу поддерживает и экономический аналитик Иван Никитченко. «Бизнес выдержит. Фактически это не критичный рост — немногим больше 10% от нынешней минималки».

В свою очередь, экономист Александр Охрименко считает, что даже такая «надбавка» к зарплате скажется на ценах и добавит к инфляции еще 5%. В итоге она, учитывая прогнозы Нацбанка на следующий год, составит 13%. «Минимальную зарплату нам нужно поднимать в любом случае. Мало того, она должна на сегодняшний момент быть около 6 тыс. грн. Но есть один очень важный фактор — нельзя зарплату повышать таким автоматическим методом. Даже эти 500 грн нужно было разбить и повышать хотя бы по 100 грн в месяц. В результате цены будут расти не так быстро. У нас многие ругали цены в этом году. Я не говорю, что они поднялись только за счет минималки, но это был один из существенных факторов. Так, номинально у нас зарплата выросла, в общей сложности, почти на 40%, но реальный доход населения вырос всего на 20%», — резюмирует он.

Бизнес: будет трудно

Собственник агрокомпании, выращивающей лен, Ирина Костюшко говорит, что повышение минималки у них ажиотажа не вызывает: «И прошлый рост минималки до 3200 грн никак на нашу компанию не повлиял — мы платим по-белому и у нас зарплаты начинаются с 5000 грн».

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