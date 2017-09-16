Фронтовая Горловка: перемирие так и не соблюдается

Горожане продолжают слышать боевые действия на окраинах.

Неспокойно в пятницу было уже в районе полудня, но пользователи соцсетей утверждали, что повода для паники нет: «работает полигон».

Уже вечером на западе/юго-западе раздались несколько «бахов». Также долгое время «шумел» север и периодически — сторона Светлодарска.

В течение дня неспокойно было только на участке от Ясиноватой до Авдеевки, а после наступления темноты стреляли под Песками и Водяным. Кроме того, отмечается, что все активнее боевые действия ведутся на луганском направлении, где зафиксировано несколько минометных обстрелов в районе Крымского.