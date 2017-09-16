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Страшная трагедия в Одессе: пожар в детском лагере унес две жизни

Суббота, 16 сентября, 2017

Сегодня ночью в Одессе произошел пожар в муниципальном детском оздоровительно-спортивном лагере «Виктория», который расположен на улице Дача Ковалевского. В результате инцидента погибли двое детей.

Об этом сообщает «Думская».

Возгорание случилось в 23:30. Как говорят очевидцы, пожарная сигнализация не сработала. Дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро их эвакуировать. Всего в лагере находилось 150 детей.

Один трехэтажный спальный корпус полностью выгорел и обвалился, в нем на момент возгорания было 42 ребенка.

Вероятной причиной пожара называется короткое замыкание. Несколько детей заявили, что видели, как искрила проводка.

На соседней базе отдыха сгорел автомобиль BMW, а также пострадало одно из зданий.

В 2014-2016 годах в лагере «Виктория» прошла масштабная реконструкция. Были отреставрированы пищеблок, столовая и трехэтажный спальный корпус. Вместо шести старых деревянных домиков 1950-х годов были построены четыре деревянных сруба с удобствами в номере, один из которых и сгорел. Работы проводила компания «Юг-Укрстрой», которая получила из бюджета Одессы 33 млн грн.

Апостроф



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