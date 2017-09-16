РФ не прекратит помогать Донбассу — Песков

Идет определенное перераспределение «гуманитарной помощи».

Москва не намерена сокращать гуманитарную помощь Донбассу в пользу каких-то других направлений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Российская газета.

«Идет определенное перераспределение, но это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то других направлений. Речь идет просто об упорядочивании», – объяснил Песков.

По его словам, речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, «идти не может, не идет и не будет идти».

Корреспондент