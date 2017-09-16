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Суд арестовал бывшего главу Минюста Лавриновича

Суббота, 16 сентября, 2017

Как сообщили интернет-издания, Печерский райсуд Киева принял решение о применении к экс-министру юстиции Александру Лавриновичу меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней.

Подчеркивается, что таким образом, было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры, по мнению представителей которой, существует риск того, что Лавринович может скрываться и влиять на другого фигуранта дела — экс-заместителя министра юстиции Владимира Богатыря, а также влиять на общественное мнение с целью дезинформации.

6-го сентября ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти с помощью незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010-м году.

Речь идет об изменении формы государственного правления в Украине с парламентско-президентской на президентско-парламентскую без согласования с Верховной Радой.

Александр Лавринович также прокомментировал происходящее, сказав, что считает себя наиболее легкодоступной мишенью.  По его мнению, таким образом силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается.

«Надо было переключить внимание общества и создать впечатление, что идет эффективная борьба с преступностью в Украине и предыдущий преступный режим таки в Украине реально преследуется, а не ведутся переговоры», — добавил он.

 



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