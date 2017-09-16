Семьям пострадавших и погибших в детском лагере «Виктория» выделят денежную компенсацию

По 40 тысяч гривен получат семьи пострадавших и погибших на пожаре в детском лагере «Виктория». Кроме того, сотрудникам обладминистрации предложат перечислить свой однодневный заработок для пострадавших.

Об этом сообщил губернатор Степанов.

Он также добавил, что на ближайшую сессию облсовета будет вынесен вопрос о выделении семьям погибших по 200 тысяч гривен.

Тем временем, жизням двух пострадавших во время пожара в лагере «Виктория» девочек уже ничего не угрожает. Обе в стабильном состоянии.

«У одной трещины 5, 6, 7 грудных позвонков. У второй — отравление дымом. Девочки пока отдыхают. Говорил с мамой одной из них. Помогают психологи»,- написал Степанов.

Вестей о пропавшей девочке во время пожара пока нет.

Думская