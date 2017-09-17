Фронтовая Горловка: как изменились цены на продукты

В Горловке проведен очередной мониторинг цен на продовольственные товары. За период с8 по 15 сентября были обследованы 35 объектов торговли (магазины, супермаркеты, рынки).

Мониторинг цен на социально значимые продукты питания, реализуемые в торговой сети города, показал, что дефицита товаров нет.

За истекший период на рынках и в магазинах Горловки, в целом, существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило. Стоимость картофеля — от 13 руб., моркови – от 20 руб., капусты белокочанной – от 9 руб., свеклы – от 18 руб., лука репчатого – от 13 руб. за килограмм. Несколько подорожали помидоры и теперь они реализуются по цене от 25 руб., а вот огурцы подешевели — от 35 руб. за килограмм.

Цена на яйцо куриное — от 30 руб. за десяток, мясо птицы (тушка потрошенная) – от 95 руб./кг, цена на говядину на кости — от 220 руб./кг) и свинину на кости (от 215 руб./кг). Стоимость масла растительного (рафинированного) – от 58 руб. за литр, а сахар-песок стоит от 34 руб./кг.

Также в широком ассортименте во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными. Стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 9-10 руб., риса — от 42 руб., крупы гречневой — от 44 руб., макаронные изделия — от 22 руб./кг.