В огне погибли три девочки, все — из детского ансамбля

Третью девочку, Снежану Арпентий, которая считалась пропавшей во время пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория», нашли погибшей. Количество жертв трагедии увеличилось до трех человек.

«Нашли останки третьей жертвы трагедии», — сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. По данным уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, погибшие девочки — 8-летняя София Мазур, 9-летняя Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий — были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля «Адель». По неофициальным данным, девочки получили путевки в лагерь в качестве поощрения. По словам родителей, все девочки жили в лагере в одной комнате.

Напомним, что еще две девочки получили серьезные травмы. У одной из них — трещины 5, 6, 7 грудных позвонков, она выпрыгнула из окна второго этажа. У другой — отравление дымом. По словам родителей отдыхавших в лагере детей, на ночь ребят запирали в своих комнатах на ключ.

Губернатор Одесской области Максим Степанов пообещал, что семьи пострадавших и погибших в горящем детском лагере «Виктория», получат по 40 тысяч гривен. А сотрудникам облгосадминистрации предложат перечислить свой однодневный заработок для пострадавших. Семьям погибших планируют выделить по 200 тыс.грн, этот вопрос Степанов собирается вынести на ближайшую сессию облсовета.