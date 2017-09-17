Предприятия ЖКХ Донецкой области на 95% готовы к зиме

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области на 95% готовы к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский со ссылкой на данные Департамента ЖКХ.



«95 процентов предприятий жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области готовы к работе в осенне-зимний период… В настоящее время, по информации исполкомов городских советов и райадминистраций, на подконтрольных украинской власти территориях из 11500 объектов коммунальной сферы готовы к работе зимой 10 900″, — написал глава области.

При этом полностью готовы к зиме объекты социальной сферы — 542 школы, 544 детских сада и 153 лечебных учреждения.

Комплексно подготовлены и получили паспорта готовности 8486 жилых домов из 8961, что составляет 95,1%.

На сегодня подготовлены 738 котельных из имеющихся 800, а также 99 из 106 тепловых пунктов. Запаслись углем пока на уровне 83,8% — 18 274 тонн из 21 814 запланированных.

Почти полностью выполнен план по замене водопроводных сетей — 174,217 км из 177,525 км. А по ремонту и замене канализационных сетей, подготовке водопроводных насосных и канализационных станций план перевыполнили — на 103, 102 и 105 процентов соответственно, - отметил Жебривский.

Продолжаются подготовительные работы и в дорожно-мостовом хозяйстве: капитальный и текущий ремонт дорог выполнены на 96% от запланированного (более 588 000 квадратных метров из запланированных 614 000 квадратных метров)

Из 227 единиц специализированной уборочной техники готовы к работе зимой 198. Посыпочным материалом успели пока что запастись чуть больше чем наполовину — 18,58 тыс тонн из необходимых 33 тыс тонн.

«На сегодня на подготовку к зиме потратили 569,138 млн грн. Из них 135,606 млн грн — на жилой фонд; 73,376 млн грн — на объекты теплоснабжения; 84,809 млн грн — на воду и водоотвод и 275,347 млн грн — на дорожное хозяйство», - сообщил губернатор.