Фронтовая Горловка: вечером снова стреляли

В окрестностях города продолжается «выдача учебников» — так местные жители называют боевые действия, продолжающиеся вопреки «школьному» перемирию.

Так, с наступлением темноты снова «зашумели» северные окраины Горловки. О боях горожане начали сообщать ближе к 20 час. По их словам, стрелковое было слышно на участке от Майорска до Зайцево, а спустя полчаса здесь «загупало».

После 22.30 тяжелым загремела юго-западная сторона.

16-го сентября вечером минометные обстрелы зафиксированы в районе авдеевской промзоны, стреляли под Песками и Широкино. Применялись минометы и на луганском направлении.

В Кировском районе Донецка в результате боевых действий повреждения получил многоэтажный дом на ул.Прудовая.