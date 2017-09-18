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«Шахтер» потерял очки в Одессе

Понедельник, 18 сентября, 2017

Ничья горняков и моряков стала главной сенсацией в 9-м туре Премьер-лиги.

Лидер чемпионата оступился в выездном матче с «Черноморцем». Гости имели немало моментов для взятия ворот, но их часть атака дончан банально растранжирила. Также стоит отметить белорусского вратаря хозяев поля -Александра Гутора, который несколько раз спас свою команду от, казалось бы, неминуемого гола — 0:0.

В то же время «Динамо» в центральном матче тура обыграло «Олимпик» – 2:1 (Цыганков, Буяльский — Моха). Эта победа вывела киевлян на первую строчку турнирной таблицы, т.к. при равном количестве очков с «Шахтером» (по 22) у них лучшая разница забитых/пропущенных мячей.

Результаты других поединков: «Александрия» — «Сталь» — 4:1, «Верес» — «Ворскла» — 1:0, «Мариуполь» — «Звезда» — 1:0, «Заря» — «Карпаты» — 0:0.



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