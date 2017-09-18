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Из ЮАР прибыло еще одно судно с антрацитом

Понедельник, 18 сентября, 2017

В Украину 17 сентября в ГП «Морской торговый порт «Южный» прибыло очередное судно с 80 тоннами антрацитового угля из ЮАР.

Накануне, 17 сентября в ГП «Морской торговый порт «Южный» прибыло четвертое по счету судно Panamax Semiramis с 80 тоннами антрацитового угля из ЮАР. Это уже четвертый балкер для тепловых электростанций энергохолдинга ДТЭК.

Сообщается, что порт начал сотрудничество с импортным энергетическим углем в 2014 году. В текущем году уже отправлено свыше 300 тысяч тонн антрацита энергетикам и более 1 миллиона тонн коксующегося угля металлургам.

Пресс-служба порта сообщила, что в этом месяце ожидается поступление еще 6 судов с энергетическим и коксующимся углем для различных грузовладельцев в количестве свыше 530 тысяч тонн. По предварительной информации, 5 партия угля должна прибыть в ГП «МТП «Южный» 19 сентября».

В порту «Южный» сообщили, что с мая 2017 года в порту разгружено 225 тысяч тонн энергетического угля из ЮАР для компании «ДТЭК». Также, для ТЭС ПАО «Центрэнерго» предприятие разгрузило в сентябре 62 тыс. тонн угля из США.

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