Порошенко летит в США: какие планы и о чем будет говорить

Президент Украины сегодня выступит на Генассамблее ООН, а также примет участие в саммите Совета безопасности ООН, сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в рамках своего визита в США Петр Порошенко выступит с речью в ходе 72-й сессии ГА ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.

Также запланированы встречи с лидерами стран, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.

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