Фронтовая Горловка: «перемирили» весь день

Во вторник, 19-го сентября, бои в окрестностях города практически не стихали.

О боевых действиях местные жители начали сообщать с самого утра. В период с 5 до 8 час. пользователи соцсетей рассказывали как о боях на западе, так и на севере/северо-востоке.

Около полудня горловчане, а также жители соседнего с Горловкой города — Торецка — сообщили, что «бахи» по-прежнему слышны. Затем на некоторое время установилась тишина, а вечером боевые действия снова возобновились. На этот раз «шумела» сторона от Майорска до Гольмовского. Кроме того отголоски войны иногда доносились с юго-запада. Такая ситуация сохранялась как минимум до полуночи.

Также горячо во вторник было в районе авдеевской промзоне, около аэропорта, под Водяным.