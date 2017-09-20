В «ДНР» могут обложить спиртовые настойки акцизом, чтобы они не конкурировали с водкой — блоггер

Возможный рост цены чуть ли не вдвое на спиртосодержащие настойки ударит по потребителям, которые приобретают их по медицинскому или техническому назначению.

Об этом написал блоггер из Горловки Никита Синицин. По его информации со ссылкой на бизнесменов, занимающихся аптечным бизнесом, в «ДНР» вот уже несколько месяцев наблюдается любопытная ситуация, связанная с обычными спиртовыми настойками, которые используются при уколах, растираниях, протирании поверхности и тому подобном.

По их словам, последние 3 месяца почти не поступают аптечные спиртовые настойки, а чистый медицинский спирт завозится в минимальном количестве, причем, как правило, его провозят крупные аптечные сети в гуще прочих лекарственных препаратов практически контрабандой. Кроме того, часть подобного товара, завезенная ранее, «застряла» на таможенных складах, и импортеры не могут его растаможить и вынуждены платить за простой.

Как объясняют источники, причина подобной ситуации — намерения «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева ввести акциз на ввоз медицинских лекарств, содержащих спирт, хотя украинское и российское законодательства, с которых скопировано «законодательство ДНР», не вводят акцизы для подобной продукции.

Причем, причина таких перемен — вовсе не желание пополнить «казну республики», а банальное «лобби» производителей и импортеров алкогольной продукции в «ДНР».

Дело в том, что среди людей пьющих, да и части в принципе вполне приличных людей, популярны так называемые «фанфурики» — спиртовые медицинские настойки, которые используются для разбавления водой или же прямого использования в виде дешевого заменителя водки.

Арифметика проста: стоимость самой дешевой водки в самопровозглашенной республике — около 90 российских рублей (36 гривен), впрочем, это 100%-я «паленка», произведенная в каком-нибудь подвале, а что-то поприличнее обойдется от 120 рублей (48 гривен), белорусская водка хорошего качества — не менее 200 рублей (80 гривен).

В то же время, стоимость спиртовых настоек объемом около 100 миллилитров (граммов) колеблется от 20 до 25 рублей (8-10 гривен): «Асептолин» 90% — 23 рубля, «Герботон» — 22 рубля, «Лимановит» — 25 рублей, настойка боярышника — 20-23 рубля.

Таким образом, 2 «пузырька» медицинской спиртовой настойки дадут около 200 граммов 90% спирта, что эквивалентно практически 0,5 литра водки, но обойдутся они всего в 45, максимум 50 рублей, в то время как даже «паленка» будет стоить 90 рублей. Кроме того, поскольку медицинская продукция проходит сертификацию, практически отсутствует риск отравиться медицинским спиртом из подобных настоек, в отличие от водки за 90 рублей.

Как сообщают мои источники, производители и импортеры водки в «ДНР» решили уничтожить конкурента и пролоббировали изменения в «налоговом кодексе ДНР», в статью 91, а именно, требования к лекарственным препаратам, использующих спирт, освобожденных от акциза определяет «Совет министров ДНР».

В данном случае все решили, похоже, крупные деньги, занесенные в «министерство доходов и сборов ДНР».

Если спиртовые настойки будут обложены акцизом, то, скорее всего, его будут взимать по ставке 150 российских рублей за 1 литр, что автоматически сделает 100 миллилитров настойки дороже на 15 рублей, с нынешних 20-25 до 35-40.

Впрочем, по мнению моих собеседников, это вряд ли сильно поможет производителям и импортерам алкогольной продукции в «ДНР», так как даже в этом случае 200 граммов настойки обойдутся в 80 рублей против 90 у самой дешевой водки, но у медицинского спирта окажется преимущество в качестве и доверии к нему у «потребителей».

Однако возможный рост цены чуть ли не вдвое на спиртосодержащие настойки ударит по потребителям, которые приобретают их по медицинскому или техническому назначению.

Никита Синицин, 112.ua