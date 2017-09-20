Джеломанова незаметно для всех стала главой Никитовского района Горловки?

Ирина Джеломанова, занимавшая должность заместителя главы администрации Горловки больше четырех лет, с середины августа 2017 года стала руководителем администрации Никитовского района Горловки. Ее место занял бывший глава района Алексей Ивахненко.

По данным TGorlovka, Джеломанова заняла новый пост 15 августа, однако никаких официальных сообщений на сайте мэрии или заявлений городских чиновников TGorlovka найти не удалось.

Так, если в заметке от 14 августа на сайте мэрии говорится, что «глава администрации Никитовского района Алексей Ивахненко провел личный прием», то в следующей заметке, где упоминается администрация Никитовского района, от 16 августа, говорится о сходе граждан в Зайцево, который открыла «…глава администрации Никитовского района Ирина Джеломанова».

На своей странице в ВКонтакте Джеломанова указала, что работает в администрации Никитовского района с 2017 года. Полная дата начала работы в профиле не указана. Также информация о работе главой Никитовского района есть в новом профиле Джеломановой в Facebook.

Ранее больше 6 лет она пользовалась другой страницей — там ее имя и фамилия были указаны со строчных букв, а информация о должности отсутствует.

В группе «Администрация Никитовского района» в ВКонтакте можно проследить, что в публикации от 14 августа главой администрации называется Алексей Ивахненко, а уже через сутки главой администрации назвали Ирину Джеломанову. При этом никаких сообщений о смене руководителей районов между этими публикациями нет.

В то же время, ранее занимавший пост главы администрации Никитовского района Алексей Ивахненко сменил Джеломанову на должности заместителя мэра Горловки. При этом в статусе его страницы в ВКонтакте указано, что он является главой администрации Центрально-Городского района.

Ранее Ивахненко действительно руководил администрацией ЦГР, однако в апреле 2017 года мэр Горловки Иван Приходько назначил его главой Никитовского района, а на его место в администрации Центрально-Городском поставил Адию Кудрякову, которая ранее руководила Никитовским районом.

Таким образом Приходько поменял Ивахненко и Кудрякову местами. Объяснил это мэр Горловки тем, что Никитовский район часто попадает под обстрелы, поэтому им, по мнению Приходько, должен руководить мужчина.

TGorlovka