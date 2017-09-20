Украинские хранилища газа заполнены только наполовину

Подземные хранилища газа в Украине заполнены на 50%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Укртрансгаз».

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 16 сентября в украинских ПХГ находилось 15,689 млрд куб.м газа. На протяжении суток в хранилища было закачано 54,07 млн куб. м газа. В то время как государство газ из хранилищ не отбирало.

За сутки в ПГХ Украины за сутки поступило из Словакии 26,04 млн куб. м, из Венгрии — 14,17 млн куб. м, из Польши — 2,69 млн куб. м газа.

Исходя из этих данных, украинские хранилища заполнены на 50%.

NewsOne