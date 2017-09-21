Экс-мэра Славянска Штепу выпустили из СИЗО под домашний арест

Суд изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Экс-мэру Славянска Неле Штепе Ленинский районный суд Харькова изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщается, обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.

Один из адвокатов Штепы, Александр Тананакин, подтвердил в Facebook, что его подзащитную отпустили из зала суда.

«После трех с половиной лет пыток и содержания под стражей по невнятному обвинению, экс-мэра г. Славянска Нелю Штепу освободили из-под стражи», — написал адвокат.

Защитник не уточнил, где именно сейчас находится Штепа, отметив, что она направляется к месту жительства.

От редакции. Как сообщили региональные интернет-издания, по приезду в Славянск Неля Штепа побывала в отделении полиции, однако по неподтвержденным данным ни в своем доме в поселке Звановка, ни в квартире в Славянске она так и не появилась. Сегодня суд должен продолжить слушания по обвинению экс-мэра Славянска.

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