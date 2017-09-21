Фронтовая Горловка: вчерашний день стал одним из самых тихих за последнее время

Горожане не слышали громких «бахов», а только стрелковое.

Хотя около полудня многих встревожили отголоски войны, но вскоре пользователи соцсетей назвали их «тренировками на полигоне».

Ближе к 20 час. на юго-западном направлении некоторое время раздавались перестрелки.

Стоит отметить, что во многих жилмассивах города не было воды, о чем жители сообщали на протяжении всего дня, причем кое-где она не появилась и утром.

Соблюдалось перемирие и в целом по региону. Правда, вечером снова было неспокойно под Авдеевкой, Марьинкой и Широкино.