Ольга Хромцова приняла участие в конкурсе народного творчества в Воронеже

Жительница Горловки не раз была героиней статей в «Кочегарке». В одной из них, например, она рассказывала Наталье Субботиной о процессе создания кукол-мотанок.

«Я приняла участие в замечательном Всероссийском фестивале-конкурсе народной игрушки «Игрушка-говорушка» в Воронеже. Все участники выполняли игрушки по сказке Анны Корольковой «Почему петух нарядный». Я рада, что мне удалось показать свое мастерство на таком уровне», — поделилась впечатлениями Ольга Ивановна.

По ее словам, каждый участник должен был своими руками сделать из подручных материалов игрушку. Горловская мастерица представила публике кукол с нарядами собственного пошива.

Всего в конкурсе приняли участие около 60 мастеров.