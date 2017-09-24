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Жители Донецка о своих расходах: питание и коммуналка, одежда уже не нужна

Воскресенье, 24 сентября, 2017

Журналисты «Радио Свобода» спросили у дончан, на что они тратят больше всего средств из семейного бюджета.

Так, первый из опрошенных журналистами мужчин ответил, что тратит деньги на питание.

Второй из опрошенных жителей Донецка сказал: «У нас семейный бюджет невелик, скажем так. В основном (тратим, — ред.) на питание».

Третья респондентка, женщина, сказала, что деньги тратит на продукты.

«Одежда мне уже не нужна», — сказала она.

Четвертая жительница Донецка сказала, что деньги уходят «на коммуналку и еду».

«Пенсия у меня 2600, с января каждый день я не прекращала пить лекарства. Это пять тысяч», — сказала пятая респондентка.

Шестая из опрошенных женщин сказала, что ее траты – «на продукты, учебу».

Седьмой из опрошенных мужчин отметил, что основная часть семейного бюджета уходит «скорее всего, на питание».

Восьмая респондентка ответила журналистам, что деньги уходят «на продукты, остальное — коммуналка и все, что осталось». «Стараемся вещи уже не покупать», — отметила она.

112.ua



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