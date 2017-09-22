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Неля Штепа: «Дома я пять часов отмокала в ванной»

Пятница, 22 сентября, 2017

В Ленинском районном суде Харькова прошло очередное слушание по делу Нели Штепы. Должны заслушать свидетелей защиты. Напомним, вип-узницу, проведшую в камере СИЗО больше трех лет, наконец-то выпустили под домашний арест

В суд Неля Игоревна явилась вовремя, вместе с невесткой и адвокатом Дмитрием Марченко. На подсудимой было черно-белое платье в цветах и туфли, украшенные стразами. Выглядела она уставшей, говорила, что плохо себя чувствует и периодически держала за руку то невестку, то защитника.

- Вчера упала в обморок, услышав радостную весть об освобождении, — поделилась Штепа. – Поэтому чувствую себя не очень хорошо. И от волнения я уже сутки не могу есть.

Медосмотр для подсудимой запланирован на ближайшие дни, медики приедут к ней домой в Славянск.

Интересно, что приехала Штепа без электронного браслета, который ее обязали носить. Оказалось, что в Славянском отделе полиции, куда первым делом приехала отпущенная на свободу узница, такого девайса вообще нет. В полиции пообещали, что займутся этим вопросом.

Прописана Неля Игоревна в Славянске, здесь у нее дом и жить она будет там, несмотря на слух о родном селе Звановка, где якобы у Штепы есть особняк. Возле дома должны выставить круглосуточный наряд полиции.

- Как только приехала домой, я сразу набрала ванную и отмокала там часов пять, — чисто по-женски поделилась Неля Игоревна. Говорит, что и этого времени ей не хватило. Так же, как настоящая женщина, пригласила парикмахера, сделала прическу и маникюр.

После суда Неля Игоревна планирует поехать на кладбище, чтобы посетить могилы близких и родных. А главное ее желание на этом этапе – отлежаться и отоспаться.

Справка «КП»

Неля Штепа находится в СИЗО с июля 2014 года. Ее, как мэра Славянска, подозревают в создании террористических организаций и в покушении на территориальную целостность Украины. Штепа вину не признает и надеется на освобождение. По совокупности экс-мэру Славянска может грозить пожизненное заключение.

КП в Украине



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