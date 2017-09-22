Фронтовая Горловка: на севере снова неспокойно

Вчера вечером и сегодня утром в окрестностях города слышны бои.

О возобновлении боевых действий в четверг горожане начали сообщать после 19 час. — «зашумел» северо-запад. Чуть позднее очевидцы написали в соцсетях о звуках реактивного вооружения на северном направлении, где кроме того были слышны и «бахи». К 20.30 здесь завязался интенсивный бой, в котором кроме стрелкового и минометов применялись бронетехника и тяжелое. Участок от Майорска до Зайцево продолжал греметь еще некоторое время после чего активность спала.

Уже сегодня утром, начиная с 5.30, неспокойно было в этой же стороне. Снова было слышно стрелковое различного калибра и минометы.

Ситуация также обострялась вчера в районе авдеевской промзоны, под Марьинкой и Красногоровкой, Водяным и Павлополем.