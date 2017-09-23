Премьер-лига, 10-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня двумя матчами, в которых примут участие и «Динамо», и «Шахтер», стартует очередной тур.

Тур откроется в Кропивницком (бывший Кировоград), где встретятся «Звезда» и «Шахтер». Затем «Динамо» в Киеве при пустых трибунах стадиона им.Лобановского примет «Верес». Столичный клуб наказан ФФУ за поведение своих болельщиков.

23 сентября, суббота



14.00, «Звезда» — «Шахтер», Футбол 2

19.30, «Динамо» — «Верес», 2+2

24 сентября, воскресенье



14.00, «Сталь» – «Олимпик», Футбол 1

17.00, «Мариуполь» — «Александрия», Футбол 1

19.30, «Ворскла» — «Заря», Футбол 1

19.30, «Карпаты» – «Черноморец», 2+2