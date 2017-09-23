«Унижение людей и Украины», — Юрий Луценко посетил КПВВ «Майорск»

Генеральный прокурор Украины был шокирован условиями на ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда.

«Грязь, пыль, часовые очереди, сотни людей с детьми в наспех сбитом деревянно-целлофановом ангаре, где температура под 35. Отсутствие медицины, четыре простых туалета. И через такие пять КПП за три года перешли семь миллионов наших граждан. Это унижение и людей и Украины», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор пообещал в ближайшее время сделать все, чтобы люди, пересекающие линию разграничения на Донбассе, чувствовали себя на первых метрах свободной украинской земли как дома.

ИА Вчасно