Встреча Трампа и Порошенко: стали известны подробности

21 сентября, президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Администрации президента США рассказала о встрече Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко.

«Президент Трамп приветствовал украинские реформы, которые способствовали экономическому росту внутри страны и оборонным возможностям, а также призвал президента Порошенко продолжать работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что главы государств также обсудили пути достижения мира на востоке Украины.

Кроме того, Трамп подтвердил поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности.