На тренерском посту «Мариуполя» неожиданные перестановки

Александр Севидов расторг контракт с клубом по «взаимному согласию».

Как сообщили спортивные СМИ, его сменил бывший тренер «Черноморца» Александр Бабич.

«По обоюдному согласию сторон я расторг контракт с «Мариуполем» и уже не являюсь наставником команды. Вместе со мной команду покинул весь тренерский штаб. В причины произошедшего сейчас вдаваться не хочу», — рассказал Севидов.

Причиной, по его словам, стали «некоторые разногласия на стратегическое развитие клуба с новыми руководителями».

Также известно, что Александр Бабич подписал контракт с мариупольским клубом до конца сезона.

После 9-ти туров в Премьер-лиге «Мариуполь» делит с «Ворсклой» третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 17 очков (пять побед, две ничьих и два поражения). Завтра команда сыграет дома с «Александрией».