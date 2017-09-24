Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в августе превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по пыли в 1,3 раза, фенолу в 1,1 раза, формальдегиду в 1,6 раз.

Сравнивая полученные данные с августом минувшего года, следует отметить увеличение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, диоксида азота и фенола, а также уменьшение концентраций оксида углерода, аммиака и формальдегида. На том же уровне осталось содержание сероводорода.

Сравнение августа и июля нынешнего года показывает увеличение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, фенола и формальдегида, а также уменьшение концентрации оксида углерода. На уровне июля осталось содержание диоксида азота, сероводорода и аммиака.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.