Фронтовая Горловка: за время конфликта повреждено или разрушено более 3,5 тысяч зданий

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации от «ДНР».

«За более чем три года в Горловке было частично повреждено или разрушено 3 430 частных и многоквартирных домов, а также 146 объектов образования, здравоохранения и культуры», — говорится в сообщении.

Наибольшее число разрушений зафиксировано в Никитовском районе на северо-западе Горловки. Согласно информации, на сегодняшний день удалось восстановить 574 объекта, 512 из которых относятся к жилому фонду.

Свыше 200 поврежденных зданий восстановлению не подлежат.