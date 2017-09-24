Фронтовая Горловка: в полдень прогремели взрывы

Боевые действия в окрестностях города не дают расслабиться местным жителям ни в будни, ни в выходные.

По словам горловчан, около полудня город содрогнулся от нескольких мощных взрывов, от которых во многих жилмассивах ощущалась сильная вибрация. Позднее, в соцсетях горожан «успокоили»: «на полигоне были произведены подрывы боеприпасов».

Вечером жители Горловки также слышали «бахи». Некоторое время бои продолжались как на северном, так и на южном направлениях.

Кроме того, продолжались бои под Донецком и Мариуполем.