«Шахтер» снова единоличный лидер

Вчера в Премьер-лиге состоялись два матча с участием лидеров чемпионата.

«Шахтер» на выезде обыграл «Звезду». Первый гол на счету Феррейры, затем хозяева смогли отыграться (Эль Амдауи), но под занавес тайма Марлос и все тот же Феррейра увеличили преимущество донецкой команды. После перерыва некоторое время доминировали хозяева поля и таки добились своего — на 76-й минуте отставание до минимума сократил Рассадкин, после чего вперед пошли уже подопечные Фонсеки. В оставшееся неутомимый Феррейра как минимум дважды мог огорчить вратаря, а итоговый счет установил вышедший на замену Виктор Коваленко, отправив мяч в сетку ворот на 5-й добавленной арбитром минуте — 4:2 в пользу «Шахтера».

«Динамо», неделю назад воспользовавшееся осечкой горняков в Одессе, на этот раз само потеряло очки. В Киеве бело-голубые не смогли обыграть ровенский «Верес» — 0:0. Таким образом, «Шахтер» снова вернулся на первое место в турнирной таблице, опережая киевлян на два очка.

Сегодня в Премьер-лиге состоятся еще четыре поединка.