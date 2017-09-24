В Донецке подорвали машину с чиновником

Машина «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева была подорвана в субботу утром.



«С министром все в порядке. Да, был взорван его автомобиль, ему была оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В то же время местные СМИ со ссылкой на свои источники, передают, что в результате утренних взрывов пострадали восемь человек.

В «ДНР» уже заявили о задержании организаторов покушения. Согласно информации, «диверсанты действовали по указанию Минобороны Украины с целью дестабилизации ситуации в регионе».

Вскоре на местном телевидении появились сюжеты с Александром Тимофеевым, который также обвинил в случившемся украинскую сторону.