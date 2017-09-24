Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами сокращается: кому и почему платят больше

Пока дамы получают в среднем на 25% меньше, но два года назад разница была 35%.

В Украине с каждым годом уменьшается разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, которые занимают одинаковые должности, подсчитала Госслужба статистики. При этом дамам платят в среднем на четверть меньше, чем мужчинам, за ту же работу, хотя два года назад разница в заработках составляла более трети. Эксперты говорят, что зарплатная вилка будет сужаться и дальше, но полное равенство вряд ли достижимо в ближайшем будущем.

КОМУ СКОЛЬКО. Как видно из инфографики, самая большая разница — в финансовой сфере, там мужчины до сих пор имеют зарплаты на 52% больше, чем женщины (в 2015 году было больше на 56%). А самая маленькая разница у бюджетников: например, у учителей, где заработки полов практически одинаковы, но все же у мужчин на 3% больше (было больше на 5%). Невелика разница и на низкооплачиваемых работах: так, в отельном бизнесе и общепите, где, по данным Госстатистики, самые низкие заработки, у мужчин доходы на 10% больше, чем у женщин. Единственная область, где дамам платят больше, — это административный и вспомогательный персонал — офис-менеджеры, гардеробщицы, уборщицы. И то, средняя разница — всего 40 грн, или 0,7% (5480 грн против 5440).

По данным кадрового портала rabota.ua, среди «беловоротничковых» профессий средний разрыв в зарплатах даже 36%. Лишь каждый пятый топ-менеджер — женщина, зато среди специалистов начального уровня их две трети.

ПОЧЕМУ. По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, главная причина средней разницы в заработках в том, что количество мужчин, желающих занять, да и занимающих высокооплачиваемые должности, в разы превышает количество женщин, готовых сражаться с мужчинами за хорошо оплачиваемую и руководящую работу.

«Украинки скромнее не только в карьерных устремлениях, но и в зарплатных ожиданиях, — рассказала нам Пашкина. — Нет ни одной ступени карьерной лестницы, на которой они бы претендовали на большую, чем у мужчин, зарплату. И разрыв в зарплатах — тысячи гривен. Например, дама в своем резюме на должность топ-менеджера указывает, что согласна работать менее чем за 23 тыс. грн, а мужчина — только за 29 тысяч (на 25% больше)».

Как разъяснила нам ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина, в большинстве стран мира, в том числе в Украине, законодательно запрещено платить разную зарплату мужчинам и женщинам за одну и ту же работу, если у них одинаковый уровень квалификации (например, оба — ведущие специалисты).

«Но на практике эта норма нарушается, особенно в частном секторе, где нет жесткой привязки к тарифной сетке, как в госструктурах, — утверждает Пищулина. — Нередко женщине предлагают меньше в силу обстоятельств, ведь она в большей степени ориентирована на семью и в меньшей — на работу. Но то, что средняя разница в зарплатах быстро сокращается, говорит о том, что дам все чаще ставят на высокооплачиваемые руководящие должности, исходя из их профессиональных качеств: образование, исполнительность, инициативность, в которых они начинают превосходить мужчин».

Женский прорыв в IT-сферу

Женщины постепенно осваивают и неруководящие профессии, которые считались мужскими в силу своей специфики. Прежде всего — IT-технологии. По словам Пашкиной, за последний год количество женщин-айтишников увеличилось на 2%. «Они не пишут программ, а работают аналитиками, IT-аудиторами, там, где нужна скрупулезность, внимательность, умение анализировать и делать выводы. А вот написание компьютерных программ, разработка сайтов — по-прежнему прерогатива мужчин».

В то же время Пищулина считает, что полное равенство в средних заработках недостижимо — есть высокооплачиваемые, но особо вредные специальности, такие как добыча угля, металлургия, где закон запрещает женщинам работать.

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