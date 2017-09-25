Премьер-лига: 10-й тур стал ничейным

Как «Кочегарка» уже сообщала, в субботу в одном из поединков «Шахтер» на выезде обыграл «Звезду» — 4:2, а вот «Динамо» дома не смогло одолеть «Верес» — 0:0.

В воскресенье были зафиксированы только ничейные результаты, т.е. во всех четырех поединках соперники расписали «мировые», причем все с одинаковым счетом 1:1! Так, единички горели на табло по итогам следующих матчей: «Сталь» — «Олимпик», «Мариуполь» — «Александрия», «Ворскла» — «Заря» и «Карпаты» — «Черноморец».

Отметим, что в Мариуполе местная команда ушла от поражения на 86-й минуте (Яворский), а луганчане напротив упустили победу в Полтаве на последней минуте.

Таким образом, единственным клубом, который набрал максимальное количество очков в 10-м туре, стал донецкий «Шахтер».