Фронтовая Горловка: на рынке «гоняли» продавцов сигарет

Как сообщил в Facebook блогер Никита Синицин, на центральном рынке на днях «гоняли» продавцов сигарет. «Скорее всего за украинские сигареты», — написал он.

По его информации, в пятницу к рынку приехали несколько автобусов с автоматчиками, которые провели облаву на «сигаретных рядах».

«Что именно послужило причиной наезда точно неизвестно, но поскольку горловские табачники периодически завозят украинские сигареты их так же периодически «щимят» за непатриотическую позицию, скорее всего и в этот раз под раздачу они попали за завоз украинской продукции.Но что поделаешь, не все любят курить сигареты производства донецкого «Хамадея», как говорят курящие — гадость редкая», — говорится в сообщении.