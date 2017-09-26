«Шахтер» в Лиге чемпионов: с кем играет, где смотреть?

Сегодня, 26 сентября, в Манчестере горняки проведут второй матч группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, в стартовом поединке «Шахтер» обыграл в Харькове итальянский «Наполи» — 2:1. Теперь же дончанам предстоит сыграть с еще более грозным соперником и к тому же на выезде.

Стоит отметить, что в заявку на матч не попал Дарио Срна, допинг-проба которого показала запрещенное вещество.

Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 1», начало — в 21.45. Не пропустите!