В Донецкой области продолжают расти цены

Кроме того, продолжают повышаться тарифы ЖКХ, говорится в сообщении Главного управления статистики в Донецкой области.

В августе 2017 года действующие на потребительском рынке области (без учета части зоны проведения АТО) цены по сравнению с предыдущим месяцем возросли на 0,3%, по сравнению с декабрем 2016 года – на 9,0%. В годовом измерении, то есть в августе 2017 года по сравнению с августом предыдущего года, уровень инфляции составил 18,2%, в январе–августе 2017 года по сравнению с январем–августом 2016 года – 15,2%.

Рост цен в августе по сравнению с июлем 2017 года связан с подорожанием услуг автодорожного пассажирского транспорта – на 6,9%, табачных изделий – на 2,9%, одежды и обуви – на 0,8%, а также некоторых продуктов питания. В среднем продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в августе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%. В частности, зафиксировано существенное сезонное снижение цен на фрукты – на 6,7% и овощи – на 20,0%. Подорожали по сравнению с июлем 2017 года рыба и продукты из рыбы – на 0,4%, масло – также на 0,4%, рис – на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,7%, сахар – также на 0,7%, молоко – на 2,0%, кисломолочная продукция – на 2,1%, мясо и мясопродукты – на 3,7%, яйца – на 16,4%.

С начала года возросли цены на подсолнечное масло – на 2,7%, макаронные изделия – на 3,9%, рис – на 4,3%, молоко – на 4,5%, хлеб – на 5,5%, кондитерские изделия из сахара – на 5,8%, сахар – на 6,4%, масло – на 8,9%, кисломолочную продукцию – на 12,3%, мясо и мясопродукты – на 17,8%, овощи – на 22,7%, фрукты – на 46,9%. Подешевели в августе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года яйца – на 28,4%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в августе 2017 года были выше, чем в декабре 2016 года, в среднем на 6,2%. Водоснабжение подорожало за этот период на 3,6%, канализация – на 8,7%, содержание домов и придомовых территорий – на 14,3%, электроэнергия – на 28,1%. Оставались без изменений цены и тарифы на природный газ, горячую воду, отопление.

Подорожали в августе 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 6,7%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 17,3%, автодорожного пассажирского транспорта – на 36,6%, а также услуги связи – на 10,0%.