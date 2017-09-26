Через неделю в Украине пересчитают субсидии

Сократились нормативы потребления, на которые начисляется скидка.

Через неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимних субсидий на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщается на официальной странице украинского правительства в Facebook.

«Субсидия назначается на год – с мая до мая следующего года. Ее размер рассчитывается отдельно на летний период, отдельно на зимний – исключительно на основе доходов, «прописанных» из числа фактически проживающих в квартире лиц», – отметили в Кабмине.

Так, если помощь была назначена в мае, в октябре ее размер автоматически рассчитают на новый отопительный сезон. «Никаких документов субсидиантам повторно подавать не нужно», – отмечает Кабмин.

Как известно, в этом октябре субсидии украинцам пересчитают по новым правилам.

В первую очередь, сократились нормативы потребления, на которые начисляется скидка:

На отопление:

• С 5.5 до 5 кубов газа на квадратный метр

• С 65 до 51 кВт*час электроэнергии (если электрическое отопление)

• С 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное отопление)

На газ:

Если есть только газовая плита:

• С 4,4 до 3,3 кубометра газа на человека

Если есть газовая плита и нет горячей воды:

• С 7,1 до 5,4 кубометра на человека

Если есть и газовая плита, и газовый водонагреватель:

• С 14 до 10,5 кубометра на человека

Кроме того, при расчете субсидий теперь будут учитывать доходы не за прошлый календарный год, а за прошедшие полгода.

Также официально безработным посчитают доход в размере двух прожиточных минимумов, а тем, кто скроет часть своего дохода, придется возвращать незаконно использованную скидку в бюджет.

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