Фронтовая Горловка: бывший супруг откусил своей возлюбленной нос

Инцидент произошел в Никитовском районе.

После расставания с сожительницей мужчина не оставлял попыток помириться. Он пришел к ней в гости и после совместного распития алкоголя предложил снова воссоединиться. Услышав отказ, подозреваемый начал угрожать и душить возлюбленную, а потом откусил ей кончик носа.

Потерпевшая уже перенесла операцию и теперь восстанавливает свое физическое и моральное состояние, а вот мужчине за нанесение травмы, обезображивающее лицо, в «ДНР» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8лет.