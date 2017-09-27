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Украину призвали скорее обратиться в Совет Европы за экспертизой закона «Об образовании»

Среда, 27 сентября, 2017

Роль украинского языка как государственного и необходимость защиты региональных языков должны быть тщательно сбалансированы, говорится в заявлении офиса главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Властям Украины следует как можно быстрее обратиться в Совет Европы за экспертным заключением о новом законе «Об образовании», раздел которого о языке образования вызвал критику. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Федерики Могерини Майи Косьянчич, которое цитирует »Радіо Свобода».

«Мы приветствуем заявления о намерении украинской власти просить экспертное заключение Совета Европы и призываем сделать это как можно быстрее. Вывод необходимо будет должным образом учесть», – сказано в заявлении.

Косьянчич подчеркнула, что законодательство в сфере образования должно соответствовать международным обязательствам, которые взяла на себя Украина, в частности, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

«Как отмечалось в предыдущих выводах Венецианской комиссии, роль украинского языка как государственного и необходимость защиты меньшинств и региональных языков должны быть тщательно сбалансированы», – добавила спикер.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон «Об образовании», 25 сентября его подписал президент Петр Порошенко. Документ расширяет использование украинского языка в обучении.

Как пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич, в дошкольном и начальном образовании будет применяться родной язык. При этом упор будет сделан на овладение государственным языком. Далее, начиная с базового уровня, образование будет осуществляться на украинском.

Беспокойство по поводу языковой статьи закона выразили Венгрия, Молдова, Польша, Россия, а также Болгария и Греция.

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Украина сохраняет условия для изучения нацменьшинствами родных языков. По его словам, знание государственного языка – это вопрос национальной безопасности.

Гордон



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