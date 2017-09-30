Миллионы долларов активов Януковича уже пошли в госбюджет – ГПУ

200 млн. долларов, конфискованные у экс-президента и его окружения, наполнят государственную казну.

Первые миллионы долларов, по спецконфискации изъятые у экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, направлены в государственный бюджет Украины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Спецконфискация 200 млн ОПГ Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины», – отметила пресс-секретарь генпрокурора.

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