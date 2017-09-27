Фронтовая Горловка: о боях сообщали только утром

Во вторник, 26-го сентября, местные жители слышали боевые действия лишь в первой половине дня.

Как сообщили пользователи соцсетей, около 6 час. несколько «бахов» прогремели на участке от Майорска до Зайцево. Позднее, северное направление оставалось неспокойным — на этом направлении были слышны перестрелки, а также минометы. Такая ситуация сохранялась, как минимум, до полуночи. Зато вечером о боевых действиях горловчане не писали.

Зато с наступлением темноты активно стреляли под Донецком: в районе авдеевской промзоны и аэропорта. Кроме того, сообщается об обстрелах под Широкино.